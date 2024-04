Cattolica, una corona di fiori per la Regina

Sta per sbocciare la 52esima edizione di ’Cattolica in Fiore’. Da domani al primo maggio piante, colori e profumi, belli e rari, saranno protagonisti della storica rassegna florovivaistica.

Il programma. Dalle 10 di domani si aprirà ufficialmente la mostra con il taglio del nastro, davanti a Palazzo Mancini in piazza Roosevelt da parte della sindaca Franca Foronchi, dell’assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi e del presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari. Non solo vendita ed esposizioni infatti, anche quest’anno, è in programma il concorso per i migliori allestimenti che vedrà premiati i primi tre vivaisti classificati, scelti da una commissione di esperti, nominata dall’amministrazione comunale, che valuterà la varietà e rarità delle colture, gli abbinamenti cromatici delle composizioni floreali e l’estetica. I premi vanno dai 300euro per il terzo classificato ai 500 del secondo fino ai mille del vincitore, messi a disposizione grazie al contributo di RivieraBanca. Non solo fiori in vaso o giardino a Cattolica, un evento che fa sbocciare la primavera nei piatti e nelle vetrine.

L’arte dei fiori anche nel manifesto, una barca, con gli occhi della Cubìa, che naviga su un mare di fiori colorati, sullo sfondo azzurro del cielo di primavera, che da giorni campeggia nei vari comuni della provincia e nel pesarese, anche quest’anno è stato ideato e realizzato da uno studente del Liceo Volta-Fellini indirizzo artistico. Il vincitore di quest’anno è Daniele Pugliese, che ha vinto il concorso indetto dal Comune di Cattolica.

Durante la mostra mercato, tutta la città si veste di fiori grazie al concorso indetto dall’amministrazione comunale, rivolto a commercianti, ristoratori, artigiani, baristi che daranno prova di grande creatività allestendo i propri negozi con composizioni originali in tema floreale, mentre chef e baristi proporranno menù e delizie a base di fiori. I partecipanti sono invitati a diffondere sui propri social, foto, video delle proprie creazioni, seguiti dagli hashtag #CattolicaInFiore e #CattolicaWelcome.