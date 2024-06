C’è ancora domani : "Ho 103 anni ma voto. Dal 1946 non ho mai saltato una volta"

"Se andrò a votare? Certo che ci andrò, come ho sempre fatto nella mia vita, da quando alle donne è stato dato il diritto di voto, subito dopo la guerra". Raffaela Giannetta - con una ’elle’ - ha 103 anni. Si è sposata a 27 anni, ha avuto una figlia, Domenica. Ha perso il marito per un tragico incidente e da allora, 36 anni fa, si è trasferita a Rimini dalla figlia. Ospitata alla casa di riposo Valloni, è una delle più attempate elettrici della provincia. Nonna Raffaela è nata a Ortelle, in provincia di Lecce, il 4 giugno 1921. Anche quello era anno di elezioni (siamo in Italia, si vota quasi sempre). Elezioni nelle quali i Fasci italiani di combattimento si presentarono quasi ovunque nelle liste dei Blocchi Nazionali assieme ai liberali ed elessero 35 deputati, tra i quali Benito Mussolini che fu il terzo deputato più votato d’Italia.

Sa che si vota per eleggere il nuovo Parlamento europeo?

"Veramente no. Comunque voterò speriamo di non trovarci peggio di prima, alla fine".

Si è già fatta un’idea su chi votare?

"Sono molto religiosa da sempre. Da ragazza, dopo il lavoro in una fabbrica di tabacco, dove riempivo le scatole per le spedizioni, passavo sempre in chiesa per fare la dottrina ai bimbi della prima comunione".

Quanti anni aveva?

"Ne avevo 14, allora si usava così. Ho fatto dottrina per dodici anni e cantavo nel coro della chiesa. Sono sempre stata devota a San Giorgio, patrono del paese e ancora oggi sono devota a Sant’Antonio da Padova".

Torniamo al voto: sa che a guidare il governo italiano c’è una donna?

"Sì, la Meloni. E’ di Roma".

Cosa le piace della premier?

"Parla chiaro".

C’è una donna anche a guidare l’opposizione, conosce Elly Schlein?

"Non la conosco".

Ci vuole dire per chi vota?

"Non lo dico".

Che cosa dovrebbe fare un politico secondo lei?

"Dovrebbe fare il bene della gente, le cose giuste. E poi non rubare, e non dire falsa testimonianza".

Chiede tanto, visto l’andazzo generale...

"I politici devono essere persone rette e oneste".

Ha avuto un politico preferito?

"Andreotti e Aldo Moro".

Mario Gradara