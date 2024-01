C’è chi propone il gelato salato

Fino a mercoledì i 28 padiglioni della Fiera di Rimini raccolgono le principali proposte del mondo del foodservice dolce. Tra le tendenze, sia in pasticceria, sia in gelateria, il ritorno della frutta tra gli ingredienti principali, per assecondare le esigenze salutistiche. In questo senso va anche la crescita del gelato senza zucchero. Ma c’è pure chi ha scelto di rompere gli schemi proponendo il gelato in versione salata. L’aria che si respira tra i padiglioni è legata alle prospettive future relative alle evoluzioni dei consumi e a quelle novità in grado di proporre contesti e scenari originali. Contesti che vanno dal prodotto al packaging, passando per i macchinari.