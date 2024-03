C’è la prima bottega storica del 2024: è l’osteria Le Logge di Marina Centro

L’Osteria Le Logge, di Marina Centro, all’angolo tra viale Trieste e viale Dandolo, dalla scorsa settimana è l’84ª Bottega Storica iscritta nell’elenco del Comune ed è la prima del 2024. Conserva ancora tutte le caratteristiche della vecchia osteria di una volta, l’ultima attività che da venerdì scorso è entrata a far parte dell’Albo delle botteghe storiche. L’Osteria Le Logge svolge da decenni la sua attività di ristorazione e pizzeria. "Un locale i cui arredi, nella quasi totalità, sono rimasti quelli dell’apertura – sottolinea Palazzo Garampi – e che conserva attrezzature d’epoca pienamente in uso, come la macchina del caffè del 1964 che ancora svolge degnamente il proprio servizio". Custode del tempo e delle tradizioni culinarie e testimone della storia, la famiglia di ristoratori Giacomozzi, che da decenni fa questo mestiere (anche se in gestione alle Logge ’solo’ dal 1998). Segreto e punto di riferimento della cucina, l’ex titolare Maria, che ancora oggi è dietro i fornelli, con i suoi 88 anni, per la soddisfazione di una clientela affezionata. Un locale che esercita da oltre 50 anni e che ha avuto varie gestioni, fino all’aprile del 1998, quando è subentrata la famiglia Giacomozzi, papà Mario, mamma Maria e i figli Carlo e Sandra che lo hanno trasformato in osteria pizzeria. Ancora oggi nel locale sono custoditi tanti ‘cimeli’, che si possono ammirare sui muri, come formelle in rame, ramine, antichi utensili in alluminio, vecchi contenitori per il latte, ceste, orci, il famoso ‘ferro’ per i passatelli, la bilancia ‘Berkel’, la macchina del caffè in acciaio, del 1964, e le vecchie botti per l’olio e il vino. Bottega storica: un riconoscimento con il quale, attraverso il programma Sise - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico - il Comune evidenzia un importante contributo per la preziosa attività svolta e per l’attenzione alle tradizioni.