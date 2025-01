Cemec, numeri in crescita nel 2024

"Un anno di straordinaria crescita e impatto globale". Il 2024 è stato un anno di grande rilievo per il Centro Europeo di Medicina delle catastrofi, contraddistinto da progressi eccezionali, collaborazioni significative e un forte impatto nei campi della medicina delle catastrofi e della gestione delle emergenze. A dirlo sono i numeri, quelli snocciolati dal Cemec. Oltre 160 i corsi e gli eventi con 9.365 partecipanti e con il supporto di 316 formatori e relatori. A cui si aggiungono numerosi workshop, seminari e conferenze internazionali, con focus anche sulla mitigazione di minacce chimiche, biologiche, nucleari ed esplosive. Nell’elenco delle cose da ricordare del 2024 c’è anche, tra le altre cose, la borsa di studio di 20.000 euro offerta a cittadini sammarinesi per la partecipazione al Master in Azione umanitaria sostenibile.