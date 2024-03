"Centomila presenze grazie allo sport"

In primavera a Riccione sboccia lo sport. L’assessore Simone Imola parla di "una quantità di eventi sportivi come non si è mai vista a Riccione. Merito degli impianti di alto livello ma anche della fortissima vocazione all’accoglienza". Ce n’è un po’ per tutti i gusti. Ci saranno eventi legati al nuoto e al ciclismo, le arti marziali, la scherma, la ginnastica artistica, il pattinaggio, i tornei di calcio e quelli di basket, il beach volley fino ad arrivare al tennis tavolo. Trovare un impianto sportivo in città con spazi liberi in questa primavera sarà un’impresa. Stando alla stima fatta dagli uffici, "gli eventi che ci attendono in questa primavera genereranno 100mila presenze turistiche". Con la Pasqua si rivedranno i tedeschi con il Beach line festival. Circa 1.500 gli iscritti nonostante la Pasqua cada ‘bassa’ in anticipo rispetto agli anni precedenti. La pausa scolastica porterà anche tornei giovanili di calcio e basket, come il Regins Pasqua Football Cup dal 30 marzo all’1 aprile, e il Torneo Mirabilandia Cup. Sperando nel sole, la Riccione beach arena porterà in piazzale Ceccarini sabato e domenica attività sportive e ricreative. Il Play hall conferma di essere un contenitore privilegiato per gli eventi ospitando dal 5 al 7 aprile il Fitae Camp di Taekwon-do. Dall’11 al 14 aprile sono in arrivo 2mila atleti che partecipano alla ventitreesima edizione di Open d’Italia di Karate. La primavere proseguirà con la finale nazionale di calcio a cinque trofeo Emilia-Romagna, trasmesso in diretta tv Sky Sport. Dal 17 al 19 aprile la ginnastica con le finali nazionali allieve gold. Evento che vedrà partecipare circa 450 giovani atlete.

Per la ginnastica ritmica sono in arrivo mille atlete per la finale nazionale ritmica Oltremare 2024, dal 24 al 26 maggio. Questa è solo una parte visto che vanno messi in conto i tornei nazionali Coppa Riviera Romagna, Romagna Fest Soccer, Sport Event Trophy sui campi dal calcio mentre per il volley ci sarà il Mirabilandia Volley Cup, e per il basket il Memorial Claudio Papini fino ad arrivare al kung fu con il 1700’s Internal Wing Chun. Sul ciclismo l’antipasto di marzo con Coppi e Bartali e Granfondo lascerà spazio alla tappa del Giro d’Italia che torna a Riccione in maggio. Atteso il ritorno del Gran Premio Giovanissimi Trofeo Renzo Nostini per la scherma e tanto altro. "Così tanti eventi sportivi in così poco tempo a Riccione non c’erano mai stati" chiude l’assessore.

Andrea Oliva