Centri estivi, si è aperto il bando per trovare gestori

Si è aperto il bando per individuare soggetti per la gestione dei centri estivi nel distretto sociosanitario sud della provincia, con Riccione capofila, che comprende 14 comuni. L’avviso pubblico è rivolto ai gestori dei centri estivi che intendono aderire al ‘Progetto per il contrasto alla povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi - Anno 2024’ della Regione Emilia-Romagna. Il progetto è rivolto alle famiglie e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni per i ragazzi con disabilità che partecipano ai centri estivi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, da giugno a settembre. Tra i requisiti minimi richiesti ai gestori c’è l’impegno all’accoglienza di tutti i bambini, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso, e l’accoglienza dei bambini con disabilità.