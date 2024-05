Ceralchemica porta avanti la tradizione

Una vetrina d’eccezione e un laboratorio per far rivivere l’antica arte della ceramica, con l’obiettivo di tramandarla alle future generazioni. E’ nata una collaborazione tra il ceramista Massimo Ricci, montefiorese di adozione e già allievo del maestro Ugo Franchetti, e il Comune di Montefiore Conca. ’Ceralchemica’ è il nome del nuovo spazio espositivo inaugurato all’ingresso del municipio di Montefiore Conca, in via Roma. All’interno trovano posto creazione di ceramica fatte a mano, lavori al tornio, riproduzioni storiche e oggetti personalizzati. La sinergia tra Ricci e l’amministrazione comunale era iniziata in occasione dell’ultima edizione della Sagra della Castagna.