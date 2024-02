Che ’Cabaret’ a Rimini con Arturo Brachetti

Preparatevi a cantare e ballare! Al Teatro Galli torna Arturo Brachetti con la sua versione di Cabaret, un classico del teatro musicale. L’istrionico attore e regista e Diana Del Bufalo sono i protagonisti dello spettacolo, diretto dallo stesso Brachetti e da Luciano Cannito, che è anche l’autore delle coreografie. L’appuntamento con il musical al Galli è per questa sera alle 21 e in replica domani alle 16. Inutile presentarsi a teatro senza il biglietto: i posti per entrambe le recite sono già sold out da giorni. Tratto dal romanzo scritto da Christopher Isherwood, Cabaret è ambientato nella sfrenata Berlino degli anni ‘30 a un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, decadenza e contraddizioni. Musical pluripremiato, la sua messa in scena ha ispirato numerose produzioni teatrali e cinematografiche in tutto il mondo, tra cui l’omonimo e acclamato film diretto da Bob Fosse e vincitore di 8 premi Oscar, con Liza Minelli nei panni di Sally. Ruolo che in questa versione diretta e interpretata da Brachetti è affidato a Diana Del Bufalo.

Lo spettacolo narra la storia di Sally Bowles, una vulcanica soubrette del celebre locale Kit Kat club di Berlino, e della sua relazione con Cliff Bradshaw, uno scrittore americano alla ricerca d’ispirazione, che si lascia conquistare da questa nuova Babilonia piena di povertà e paura del futuro, ma anche di luci, colori, musica, gioia di vivere. Brachetti interpreta il maestro di cerimonie che guida un gruppo di personaggi che animano un ambiente fatto di sensualità, divertimento e zero pregiudizi: quasi una sorta di sola di libertà mentre tutt’intorno, a Berlino e nel resto della Germania, avanza il buio del nazismo. Uno spettacolo da non perdere quello in scena oggi e domani al Galli, affidato a uno dei grandi maestri del teatro italiano. Con una colonna sonora diventata iconica che include brani come Willkommen e Cabaret, il musical accomagna il pubblico in una storia che parla di amore e libertà in una Germania che inizia a vivere l’incubo del nazismo.