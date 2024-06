Che musica nell’arena con i concerti di Morgan e di Peppe Servillo

La grande musica d’autore torna protagonista nell’arena di Castel Sismondo. Al via la terza edizione del festival Suoni e parole, un simposio informale sotto la luna, anche quest’anno organizzato dall’accademia del Melo silvestre e promosso dalla Regione, dal Comune di Rimini e dalla Clinica Merli. L’edizione 2024, sotto la direzione artistica del cantante e musicista Raffaello Bellavista, proporrà tre grandi eventi in uno dei luoghi più suggestivi della città: l’arena Francesca da Rimini a fianco di castel Sismondo. Si aspetta con ansia la performance di Morgan, prevista il 4 luglio, nella settimana della Notte rosa. La serata (inizio alle 21) verrà aperta dal sincretismo musicale di Bellavista, artista innamorato della grande canzone d’autore italiana. Poi spazio a Marco Castoldi, in arte Morgan. Il cantante, compositore e polistrumentista proporrà nella sua performance i suoi ultimi pezzi e alcuni tra i grandi classici della canzone italiana, da Umberto Bindi a Franco Battiato (in caso di pioggia la serata si terrà nelle sale del Grand hotel).

Ma il festival partirà il 14 giugno con un altro ospite d’eccezione: il cantante e attore, Peppe Servillo. Durante la prima fase della serata lo stesso Bellavista, proporrà alla platea un’originale rivisitazione delle Cante romagnole in chiave colta. Momenti emozionanti di uno spaccato della Romagna e della sua musica che introdurranno Napulitanata, l’atteso spettacolo di Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel, che sarà accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano. L’ultimo appuntamento del festival sarà in programma il 15 settembre, sempre nell’arena Francesca da Rimini. A far calare il sipario una serata speciale, che vedrà salire sul palco il filosofo Diego Fusaro e ancora Bellavista. Dal pensiero di Heidegger alle musiche di Debussy e dei più contemporanei Genesis, sarà un ‘simposio’ unico tra la filosofia e la musica con un unico filo conduttore: la ricerca della bellezza.

Il cartellone della nuova edizione del festival è stato presentato ieri alla Clinica Merli, partner speciale della rassegna che si terrà all’arena. "Crediamo che aiutare la nostra città nella crescita culturale sia fondamentale", sottolinea il dottor Aldo Merli. "La cultura racchiude più anime, ma anche autori che hanno segnato la musica italiana. E in questo festival ci sono personaggi che fanno parlare, che alimentano anche un confronto filosofico molto grande e necessario", aggiunge l’assessore all’identità dei luoghi di Rimini Mattia Morolli. Per l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, "è bello vedere una forte sensibilità verso tematiche che intrecciano la musica e la cultura. È vero che sono previsti solo tre momenti ma bisogna andare oltre il mero numero delle serate. Ci sono artisti poliedrici, stravaganti, che avranno tante cose da dire e raccontare. Inoltre Rimini è un luogo iconico e significativo. Una città che in questi lunghi anni si è trasformata molto, ha vissuto anche delle crisi ma nonostante ciò, può offrire molto dal punto di vista dell’offerta culturale". Ogni serata sarà ad ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione.