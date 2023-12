Chiesa di Casalecchio, via al recupero

Il simbolo di Villa Verucchio vuole spiegare di nuovo la sua vela. La chiesa di Casalecchio, nella parte alta di Villa Verucchio, è una delle testimonianze più antiche della zona. Questo sito archeologico per anni è diventato una discarica a cielo aperto. La parrocchia di Villa Verucchio, con diversi volontari, di recente ha provveduto alla pulizia del sito. Ma l’obiettivo è ben più ambizioso. "Procedere ad un intervento profondo e innovativo, per rendere il luogo fruibile per la visita" spiega il parroco, don Pierpaolo Conti. È partita dunque la campagna ‘Antica chiesa di Casalecchio. Recuperiamo la nostra memoria storica’. L’intenzione è di realizzare una staccionata in legno verso la strada, mettere in sicurezza l’alto muro di confine, piantumare siepe e alberi, mettere pannelli con la storia. A coordinare i lavori c’è l’architetto Giovanna Giuccioli. Ma i lavori costano, si parte da 10.000 euro. Chiunque può contribuire anche con bonifico bancario, pro Casalecchio (Iban IT27 X 08995 68100 00000 0024 886).