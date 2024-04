Chiude il centro di buon vicinato: "Lavori necessari, riapriremo"

Il centro di buon vicinato ‘Le Cinque Terre’, che si trova nel parco di viale La Spezia, a Riccione, deve sospendere la sua attività, perché urge mettere in sicurezza e rendere agibile l’immobile. Occorre infatti avviare i lavori di manutenzione straordinaria per i quali, come assicura l’assessore ai quartieri Marina Zoffoli, l’amministrazione comunale s’impegna, da subito, a reperire i fondi. L’intervento coincide con la scadenza del patto di buon vicinato con l’associazione Le Cinque Terre, sottoscritto il 5 maggio 2022 per la durata di due anni. Come riportano gli amministratori, la necessità di mettere mano urgentemente alla struttura è emersa in seguito ai sopralluoghi tecnici. "I patti di buon vicinato – si sottolinea in una nota – prevedono l’uso di sedi o strutture nei parchi della città per promuovere la partecipazione e la collaborazione nel gestire la cosa pubblica, oltre che per creare occasioni di socializzazione. L’associazione Le Cinque Terre negli ultimi 20 anni ha promosso socialità e l’aggregazione". L’assessore assicura che "l’amministrazione comunale s’impegna da subito a reperire i fondi per i lavori, in modo da restituire alla comunità l’immobile e riattivare un patto di collaborazione".