Cimitero di Fiorentino la ristrutturazione finirà per l’estate

Proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione dei loculi al cimitero di Fiorentino. "Un intervento necessario – spiegano dalla segreteria di Stato al Territorio – dopo i significativi cedimenti che hanno interessato nel 2022 parte delle strutture del cimitero e che hanno richiesto un intervento per garantire la sicurezza delle persone e la tutela delle aree circostanti". I lavori progettati nel 2023 sono stati avviati a marzo e sono condotti sotto la direzione Lavori dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Il cantiere riguarda la demolizione del blocco cimiteriale interessato dal cedimento e di messa in sicurezza delle strutture adiacenti per prevenire eventuali crolli per poi proseguire e terminare con la realizzazione della nuova struttura edilizia. La fine dei lavori è prevista per la prossima estate.