Ciné debutta al Festival di Cannes

Prime anticipazioni di Cinè, in programma a Riccione dal 4 al 7 luglio, durante il Festival di Cannes. Questa dodicesima edizione, che sposa la solidarietà a favore dei comuni disastrati dall’alluvione, conferma il ritorno, dopo tre anni di assenza, di Cinè Giffoni con un programma educativo, incontri e proiezioni di cinema per ragazzi attesi da tutta Italia. Le Giornate estive del cinema vedranno la presenza di tutte le major del settore con la presentazione delle pellicole in uscita nei prossimi mesi. Trapelati i primi nomi degli ospiti e delle anteprime come Uomini da Marciapiede, divertente commedia che sarà presentata il 4 luglio dai protagonisti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino, Cristina Marino e Francesco Albanese, e Umami, commedia scritta e diretta da Slony Sow, con Gèrard Depardieu nei panni di uno chef. L’ha annunciato Remigio Truocchio, general manager di Cineventi che organizza Cinè, alla presenza di numerose personalità, come Francesco Rutelli, presidente di Anica e dei colleghi dell’Unione Editori e distributori cinematografici, Anec, Mic ed Emilia-Romagna Film Commission. Con loro la sindaca Daniela Angelini che affiancata dall’assessore Villa, commenta: "La natura si sta ribellando, la città per fortuna è tornata alla normalità in pochi giorni. Ora siamo a Cannes, a raccontare Ciné che ha messo il nido a Riccione, un filo importante che unisce gli orizzonti di queste due città di mare".