Ciné, iscrizioni aperte per i ragazzi tra i 10 e i 17 anni

Aperte a Riccione le iscrizioni per partecipare alla sezione cinema di Ciné dedicata ai ragazzi tra i 10 e i 17 anni, vivendo l’esperienza unica del Giffoni Film Festival. È possibile iscriversi fino al 12 giugno sul sito cinegiornate.it, sezione CinéCamp. Lo potranno fare tramite questo sito quanti non richiedono l’ospitalità. I giovani dai 14 ai 17 anni in arrivo da lontano possono usufruire dell’alloggio in famiglia candidandosi sul sito giffonifilmfestival.it. Sempre online potranno dare disponibilità le famiglie riccionesi disposte a ospitare i ragazzi da fuori città, potranno procedere compilando il form sul sito cinegiornate.it. Per candidarsi la famiglia dovrà avere un figlioa dai 14 ai 17 anni iscrittoa all’evento. CinèCamp si terrà in occasione di Cinè dal 4 al 7 luglio al palacongressi.