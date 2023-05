Cinque milioni per il lungomare di Igea

Dopo quello di Bellaria, con i lavori in dirittura di arrivo in zona Cagnona, scalda i motori anche il nuovo lungomare di Igea Marina, l’altra metà del cielo cittadino. Un progetto atteso da moltissimi anni, sinora sempre rinviato per l’intricata questione di proprietà e concessioni dei numerosi frontisti, bagnini, baristi e titolari di chioschi di spiaggia. Ma a quanto annuncia il Comune la rivoluzione sembra in vista. Un progetto da cinque milioni di euro complessivi, per il quale l’amministrazione comunale attende il bando regionale di finanziamento, che potrebbe sostenerlo in parte importante. Proprio in vista del bando, il Comune ha già pronto "un primo studio di fattibilità progettuale", spiega il sindaco Filippo Giorgetti nell’annunciare un incontro pubblico per fare il punto sull’iniziativa, giovedì 1° giugno alle 17,30 al palazzo del turismo. Titolo: ‘Progettazione partecipata e studio di fattibilità, i primo passi verso il nuovo waterfront di Igea Marina’. Teatro dell’intervento è ovviamente il lungomare Pinzon, che cambierà volto. È presto per i dettagli. Ma si parte. "Proprio mentre volgono al termine i lavori del nuovo waterfront di Bellaria – continua Giorgetti - già guardiamo al futuro, con la posa dei primi mattoni ideali di una rigenerazione analoga che intendiamo consegnare a Igea Marina. Con quest’obiettivo, e per farci trovare pronti in vista di quel nuovo bando sui waterfront che la Regione si è detta prossima a pubblicare, già da tempo abbiamo mosso passi concreti, incaricando e realizzando un primo studio di fattibilità progettuale". Realizzato dallo Studio La Prima Stanza, il progetto punta a dare "continuità a quell’approccio condiviso e partecipato con cui abbiamo voluto condurre tutti i grandi interventi di rigenerazione e sviluppo della città conclusi o avviati nel nostro mandato: dallo stesso lungomare di Bellaria alle opere che hanno interessato la fornace, dalle implementazioni in campo socio sanitario alle novità legate al Pnrr sul fronte dell’edilizia scolastica".

Allargando lo sguardo alla città nella sua totalità, "la sfida del nuovo lungomare di Igea Marina è coerente – conclude il sindaco - con quella visione organica e strategica con la quale identifichiamo come un unicum tutta la fascia di pregio urbano e turistico che va dal Confine Nord alla zona colonie, passando attraverso i lungomari di Bellaria e di Igea Marina: con il porto canale quale cuore pulsante e punto di cerniera". All’incontro interverranno l’architetto Francesco Ceccarelli dello studio di progettazione incaricato e i dirigenti comunali.

Mario Gradara