Cinquemila ciellini in arrivo, scattano i divieti sui lungomare

Saranno oltre 5.000 i partecipanti al convegno nazionale di Comunione e Liberazione dall’11 al 13 aprile. Per questo, "vista la comunicazione inoltrata il 18 gennaio da Autolinee Boldrini" di Rimini, con la quale si segnala la "circolazione e fermata di numerosi autobus principalmente lungo la via Colombo e il viale Pinzon" (i due lungomare) tra venerdì e domenica (molti partecipanti alloggeranno negli alberghi cittadini), è stato già stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle zone interessate, in quel weekend lungo.