Cinzia Bauzone e l’abito da sposa

Nuovo libro per l’imprenditrice Cinzia Bauzone, già consigliera comunale e giornalista. Dopo la pubblicazione sulle ricette, si è cimentata nel romanzo drammatico L’abito da sposa. Al gioco crudele del destino (Raffaelli Editore). Presentato all’hotel Corallo di Riccione, racconta fedelmente una storia realmente accaduta anni fa. A riportarla all’autrice è stata una badante ucraina. "Ho annotato ogni particolare, aggiungendo solo alcuni elementi descrittivi, attenuandone il dolore – premette la Bauzone –. La storia parte all’indomani dell’incidente nucleare di Cernobyl, nel 1986, quando la famiglia protagonista del libro scappa. In seguito alle radiazioni il capofamiglia muore, il figlio prende una brutta strada, poi si fidanza con una ragazza che in seguito s’innamora di un grande imprenditore russo".