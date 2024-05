Cna: "Caos viabilità nella nuova area produttiva"

Si rischia il caos viabilità nell’area artigianale di Cattolica, visto il nuovo insediamento produttivo da oltre 100mila metri quadri. Il direttivo di Cna Cattolica e San Giovanni in Marignano scende in campo ed "esprime preoccupazione per il mancato completamento della viabilità di servizio contestuale al nuovo insediamento nell’area artigianale di Cattolica. Dopo i numerosi incontri avuti con le amministrazioni comunali, l’ultimo dei quali a fine marzo nel corso del quale avevamo sollecitato soluzioni rapide, ad oggi non abbiamo ancora informazioni certe sui tempi di realizzazione dell’innesto di collegamento tra via Mercadante e via Rota. In un contesto di viabilità già critica, il nuovo insediamento appesantirà ulteriormente il traffico sulle vie Mercadante, Respighi, Rota, Toscanini e Luciona".

Luca Pizzagalli