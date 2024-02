Collaborazione tra Csdl e Cgil

È iniziato il servizio offerto dal Patronato Inca nella sede della Csdl, che consente, a coloro che hanno lavorato in parte a San Marino e in parte in Italia, di ricostruire la posizione contributiva italiana ai fini del computo complessivo, necessario per definire l’età di pensionamento e l’importo dell’assegno. Questa nuova forma di collaborazione è stata sancita con l’accordo tra Csdl e Cgil per la doppia affiliazione sottoscritto il 1° settembre 2022. L’Inca-Cgil di Rimini sarà presente per questo servizio con frequenza quindicinale al secondo piano del Centrale Square, sede della Csdl (a condizione che gli appuntamenti, previsti dalle ore 14.30 alle 18, siano almeno pari a 3). Tutti i lavoratori interessati possono prenotarsi, contattando la Csdl allo 0549-962060 o inviando una mail all’indirizzo info@csdl.sm, indicando il proprio recapito telefonico.