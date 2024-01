Collettivo Frontera, il video girato in un pub spopola sul web

Un video che parte da un pub di Rimini, fa il giro del web e arriva in Irlanda. Questo miracolo di Natale ha il nome di A song for Shane ed è nato da un gruppo di musicisti talentuosi che si sono riuniti in un pub in riva al mare di Rimini, e mettendoci tutta la loro buona volontà e la loro amicizia hanno voluto ricordare a modo loro Shane MacGowan, leader e cantante degli irlandesi Pogues, scomparso lo scorso 30 novembre e che proprio il giorno di Natale avrebbe compiuto 66 anni. Intorno ad un microfono, al Jimmis pub di Marebello, tanti strumentisti riminesi e amici musicisti: The Skleton Crow (voce e bouzouki), Massimo Marches (voce, mandolino), Daniele Torri (voce, flauto), Beppe Ardito (voce, chitarra), Chiara Pari (voce), Enrico Gardini (voce, chitarra, armonica), Lorenzo Semprini (voce e chitarra), Paolo Pablo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi(contrabbasso), Stefano Jiménez Zambardino (fisarmonica), Alessio Raffaelli (piano), Gianluca Fabbri (chitarra classica) per una versione corale e unplugged di A Rainy night in Soho, iconico singolo pubblicato nel 1986 dai Pogues. Dai tredici amici riuniti con uno strumento in mano è così nato il Collettivo Frontera, con l’idea di intraprendere un cammino insieme.

r. c.