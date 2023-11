Come diventare cittadini digitali

Pane e internet 2023-2024. È possibile iscriversi al progetto della Regione relativo alle attività formative sui temi della cittadinanza digitale. Si possono seguire corsi sull’alfabetizzazione digitale base per pc e smartphone, e sui temi come l’uso dei social media, i dati e le tracce digitali, la sicurezza informatica e la creazione di contenuti digitali, insieme a contenuti di educazione digitale, come l’odio in rete e la dipendenza da Internet. Le attività sono gratuite, i cittadini possono iscriversi in autonomia scegliendo nella pagina Corsi ed eventi di Pane e Internet, sul web, l’attività di proprio interesse e inserendo i dati necessari all’iscrizione. È anche possibile iscriversi alle attività o chiedere informazioni al numero verde 800 590 595.