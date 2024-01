Come le emozioni influenzano le scelte finanziarie. Al Cinema Fulgor parola agli esperti di Azimut

Fa tappa a Rimini il roadshow dedicato alla protezione del patrimonio grazie a decisioni sane e informate organizzato da Azimut Emilia-Romagna Marche ed Umbria. Quello in programma domani, dalle 18, al Cinema Fulgor dal titolo ’Come avere il controllo dei propri investimenti: comportamenti e scenari di mercato’, è uno dei quattro eventi organizzati Azimut Capital Management, società del Gruppo Azimut, realtà indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese, quotata alla Borsa di Milano e presente in 18 Paesi del mondo. All’evento parteciperanno Claudio Basso, chief investment officer del Gruppo Azimut, Nicolò Bocchin, responsabile Globale fixed income del Gruppo Azimut, Marco Fazi, amministratore delegato della sgr italiana del Gruppo e Matteo D’Ettorre, amministratore delegato di Azimut Financial Insurance. A condurre l’incontro sarà Ruggero Bertelli, professore dell’Università di Siena ed esperto di finanza comportamentale, il quale fornirà una prospettiva su come i comportamenti e le emozioni influenzino le scelte finanziarie evidenziando come farsi assistere da professionisti del settore sia essenziale per evitare trappole comportamentali comuni.