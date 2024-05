Con ’Cattolica in fiore’ la Regina fa le prove di turismo estivo

Edizione record quella della 52° mostra mercato ’Cattolica in fiore’ che quest’anno ha registrato un altissimo numero di presenze. Aprendo così il maggio sportivo della Regina al debutto questo fine settimana con il nuovo evento, l’Inferno Beach, che conta già oltre mille iscritti. "Ma il successo della mostra-mercato è l’apice di un trend più che positivo testimoniato dai dati sul turismo dei primi 3 mesi del 2024 i quali dicono che Cattolica ha ottenuto il migliore risultato dal 2016. Sono numeri che ci danno grande soddisfazione – commenta il vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi –. La mostra dei fiori era il banco di prova della stagione turistica e ha visto un’importantissima partecipazione di turisti, sia negli alberghi che in città, muovendo l’indotto e portando grandi benefici. È un’inaugurazione di stagione davvero molto positiva. Ed è l’apice dei primi tre mesi dell’anno e della Pasqua in, dove si è registrata la grande performance turistica di Cattolica, come ci dicono i dati". In migliaia hanno preso d’assalto la Regina nei 5 giorni di fiera dove sono stati allestiti gli oltre 100 stand.