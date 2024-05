Con la moto contro un palo: 21enne gravissima

È gravissima la 21enne sammarinese coinvolta nel terribile incidente avvenuto l’altro ieri a Verucchio, sulla collina del Ventoso, vicino al confine con San Marino. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata al ’Bufalini’ di Cesena, dove è stata portata in elicottero dopo le prime cure ricevute sul posto. Fino a ieri sera purtroppo le sue condizioni erano ancora molto gravi: la giovane lotta tra la vita e la morte.

L’incidente è avvenuto verso le 16 di domenica. Per cause ancora da chiarire, la 21enne ha perso il controllo della sua moto, un modello di motard (usato anche per strade sterrate) ed è finita contro un palo della segnaletica stradale. Dopo il terribile impatto la giovane è andata in arresto cardiaco. Per sua fortuna un medico anestesista, che passava di lì in quel momento, si è subito fermato e l’ha soccorsa praticandole il massaggio cardiaco per diversi minuti. Un intervento provvidenziale. Nel frattempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno portata in elicottero al ‘Bufalini’, dov’è tuttora ricoverata. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Santarcangelo, che è intervenuta insieme ai sanitari per fare i rilievi e gestire il traffico. Che cosa abbia causato l’incidente ancora non è chiaro. Forse la 21enne ha sbandato per un ostacolo improvviso sulla strada, ma al momento i vigili non escludono nessuna ipotesi. Nemmeno quella che una macchina possa aver tagliato la strada alla ragazza, facendole così perdere il controllo della moto. Quello che è certo è che la 21enne all’improvviso ha sbandato finendo contro il palo. Un impatto violentissimo che le ha provocato l’arresto cardiaco.

Gli agenti della polizia locale di Santarcangelo (competenti anche per i comuni di Verucchio e Poggio Torriana) stanno cercando tutti gli elementi utili per poter ricostruire la dinamica. Ma in quella zona del Ventoso non ci sono le telecamere lungo la strada. Da qui l’appello dei vigili rivolto a chiunque possa aver visto qualcosa o, comunque, fornire informazioni utili per gli accertamenti in corso.