"Con me la Fondazione ha cambiato marcia"

Paolo Borghesi, il suo mandato è scaduto: cosa rivendica di questi 5 anni alla guida di Fondazione Verdeblu?

"Con le elezioni si conclude il mandato dell’attuale amministrazione, 5 anni di collaborazione che ha visto un cambio operativo basato su strumenti innovativi come il sistema informatico H.Benchmark, analizzato da professionisti tra cui Gian Marco Montanari".

Quindi?

"La prima richiesta dell’amministrazione fatta a Fondazione Verdeblu è stata quella di dare un’identità ed un elevato posizionamento al brand Bellaria Igea Marina, utilizzando per quest’azione uno strumento nuovo per la città, la Dmo appunto, assoluta novità per la nostra riviera".

Lei ha avuto tante critiche.

"Oggi dopo quasi cinque anni, vediamo i risultati, un esempio la scelta dei produttori di Donnavventura, ha individuato come unica data e sede di selezione, Bellaria Igea Marina. Abbiamo avuto in questi anni, importanti marchi che si sono legati alla città, l’azienda leader nei gelati confezionati, il maggiore brand nazionale di riso, un’importante produttore di telefonini, a breve una multinazionale stazionerà due mesi nell’isola pedonale con uno stand".

Insomma, visibilità sui media.

"Grazie all’intuizione di avere un addetto stampa nazionale che ci ha permesso di ottenere, senza alcun costo, passaggi sulle maggiori radio nazionali e sule testate più importanti, senza dimenticare anche i passaggi sulle Tv".

Sugli eventi locali anche tanta ironia, giudicati spesso un po’ troppo ’popolari’...

"Abbiamo creato eventi nostr’, come Rumore Bim Festival, Un Mare di Cinema, l’Energy Boat e aver dato sede ad eventi come Miss Mamma che con le sue 100 tappe, porta il nome della città nei giornali di cronaca locale, delle città di volta in volta ospitanti il concorso".

Il periodo Covid è stato duro anche per il turismo.

"Bellaria Igea Marina è stata una delle poche città, a riuscire a fare eventi anche in quel periodo, come il Capodanno online o il primo concerto in Italia, Covid Free, al quale anche Rai Uno ha dedicato una diretta. Siamo riusciti ad affrontare gli eventi negativi come Covid e caro energia, con la giusta collaborazione tra l’amministrazione e Fondazione, anche grazie a professionisti come il nostro direttore artistico Andrea Prada".

Palacongressi ’da migliorare’?

"Si può sempre migliorare. Ma tra le molte attività la grande soddisfazione arriva dal Palacongressi, azzerato dal Covid e rimesso in piedi da Bim Servizi con la nostra collaborazione. L’attività congressuale si svolge in periodi destagionalizzati, per cui abbiamo raggiunto anche l’obbiettivo di un turismo oltre la stagione estiva".

Ciò detto, si ricandida?

"Se sarò chiamato, io resto disponibile".