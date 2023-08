Con Sanpa la lotta alla droga al supermercato Fino al 28 settembre, acquistando al Carrefour, si sosterrà il progetto di prevenzione di Sanpa, WeFree. Donando 2€ in cassa, si aiuterà a promuovere uno stile di vita sano e un divertimento senza eccessi. In premio, Carrefour omaggerà i clienti con un gettone per i carrelli eco-sostenibile.