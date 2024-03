"Concessioni, bagnini affossati dal governo"

Il governo "sta affossando i balneari e il futuro del turismo". Va all’attacco il senatore riminese del M5s Marco Croatti, sul caos concessioni. "In questa situazione di incertezza nessun operatore farà mai investimenti per rendere più competitiva l’offerta turistica balneare, ma solo ordinaria manutenzione". Croatti ricorda che "l’Europa si è già espressa, con grande chiarezza", sulle concessioni. E "ha già rispedito al mittente la mappatura farsa del governo" così come "la teoria della non scarsità di risorsa, una vera presa in giro". Per il senatore "la difesa di privilegi feudali si sta abbattendo come una scure sul futuro delle nostre località balneari. L’aver buttato a mare la nostra proposta di riforma di due anni ha impedito che partissero subito le gare pubbliche aperte e trasparenti" per assegnare le concessioni. "La stagione è alle porte e gli operatori iniziano a lavorare senza neanche sapere se dispongono di titoli legittimi per farlo".