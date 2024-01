Confesercenti chiede più eventi

"Riqualificazione urbana, eventi e contributi diretti per sostenere gli imprenditori": sono i tre capisaldi dell’azione amministrativa che Confesercenti ha chiesto di mettere in campo all’assessore al Turismo, Mattia Guidi. L’assessore ha incontrato il presidente dell’associazione, Fabrizio Vagnini, e la referente di Assocamping, Minoca Saielli. Durante l’incontro Vagnini e Saielli hanno sollevato alcune tematiche. Prima su tutte la crisi del commercio. "Un tessuto commerciale forte è importante anche per il turismo – dice il presidente –, e per questo è fondamentale che l’amministrazione si spenda, attraverso la riqualificazione urbana, gli eventi e contributi diretti, per sostenere gli imprenditori che con coraggio continuano a investire in questo ambito in difficoltà. Dal punto di vista prettamente turistico è poi strategico investire sulle infrastrutture sportive che, con lungimiranza, sono state implementate in città, ma che ora necessitano di migliorie. Quello sportivo è un volano per allungare la stagione turistica e per portare turisti di qualità a Riccione". Sul tavolo è finito anche il turismo all’aria aperta, quello di camping e villaggi turistici della zona sud. "È un settore in grande crescita che a Riccione vanta la presenza di strutture di grande qualità – premette Saielli –. Per questo è necessario che ci sia un’adeguata consapevolezza del ruolo strategico che queste strutture giocano per la città, vista la possibilità di attirare un target di clientela che nel passato è stato trascurato". Confesercenti ha chiesto anche di colpire l’abusivismo degli affitti brevi.