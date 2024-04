"Conti in ordine e debiti ridotti"

Ultimo atto per il consiglio comunale di Poggio Torriana. Il 29 sarà discusso in aula il rendiconto di gestione del 2023. E Ronny Raggini, sindaco uscente a caccia del bis con la sua lista civica Uniti a Poggio Torriana, sfida i ’rivali’ – che sui conti del Comune hanno sollevato tante criticità – con i numeri. "Il bilancio registra un avanzo complessivo che è di oltre 2 milioni di euro. Il comune ha tutti i conti in ordine e in questi ultimi 5 anni la spesa per prestiti e mutui è stata ridotta in maniera decisiva. Siamo infatti passati da una spesa pro capite di 119 euro del 2019 agli attuali 38 euro pro capite. Questo risultato ci permette di mettere in gioco risorse in parte corrente da destinare ad altre voci del bilancio". Raggini poi snocciola i vari interventi realizzati dal Comune dal 2019 a oggi, e ricorda che "a breve partiranno i lavori (già assegnati) per realizzare il primo tratto della nuova pista ciclabile in via Pontaccio Macello, e anche quelli di consolidamento del municipio".