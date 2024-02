Contratto banche, i dipendenti scioperano per tre giorni

Tre giorni di sciopero. Sono quelli proclamati dai dipendenti degli istituti di credito di San Marino. Prosegue, anzi si inasprisce, il muro contro muro con Anis e associazione bancaria sammarinese sul rinnovo del contratto del settore banche, atteso da oltre 13 anni. Che il clima si fosse fatto ancora più infuocato negli ultimi giorni, dopo l’ultimo incontro avvenuto, era evidente. Ieri, durante l’assemblea generale dei dipendenti si è deciso di scegliere la linea dura convocando lo sciopero, oltre che per la giornata di ieri, anche per quelle di lunedì e martedì. Sciopero al quale non aderiscono i dipendenti di Banca sammarinese di investimento. Tra le iniziative di protesta messe in campo è anche previsto un flash mob lunedì mattina, alle 8.30 in Piazzale della Libertà. E nella mattinata successiva i dipendenti delle banche si riuniranno nuovamente in assemblea generale nella sala Montelupo di Domagnano per prendere in considerazioni altre iniziative di protesta, se nel frattempo non non dovessero proposte ’di dialogo’ da Abs, Anis e istituti bancari.