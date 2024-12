Controlli promossi con riserva

"Bellaria Igea Marina sta diventando la Detroit della provincia di Rimini?". Se lo chiede, il senatore Marco Croatti (M5S) elencando il recente arresto di alcuni italiani accusati di sfruttamento del lavoro e della prostituzione, oltre al furto con pestaggio in tabaccheria. "Il Movimento 5 Stelle di Bellaria-Igea Marina accoglie con favore la decisione della giunta comunale di approvare, seppur con due anni di ritardo, la proposta presentata dal nostro ex consigliere comunale Danilo Lombardi, per l’istituzione del progetto “Controllo di Vicinato”. Rimane il forte rammarico per i tempi con cui questa proposta è stata accolta; un ritardo frutto di pessimi calcoli politici della maggioranza. Due anni persi durante i quali la cittadinanza avrebbe potuto beneficiare di un maggiore controllo e di una sicurezza più partecipata ma, come si dice, meglio tardi che mai".