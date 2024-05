Cooperativa sociale assume uno psicologo

Una cooperativa sociale è alla ricerca di uno psicologo da destinare alle proprie strutture che hanno sede a Rimini, Morciano e San Clemente. L’attività prevista consiste nell’assistenza con interventi di supporto psicologico a persone richiedenti asilo, sia maggiorenni che minorenni. Si richiede la laurea in psicologia con iscrizione all’albo degli psicologi, la conoscenza delle lingue inglese e francese (livello B2), conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica, capacità di problem solving. Si richiedono anche patente B e auto propria per gli spostamenti da una sede all’altra. Il contratto sarà a tempo determinato, con orario a tempo pieno. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.