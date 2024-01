Coriano, la macchina comunale corre con nuove assunzioni

Programmazione, nuove assunzioni di personale e formazione. La riorganizzazione della macrostruttura dell’ente parte nel 2024 all’insegna di nuove assunzioni con il potenziamento dell’organico a fronte di un turnover della macchina comunale tra pensionamenti, mobilità e necessità di ricambio. Rientra in questa programmazione la pubblicazione del bando di concorso pubblico per l’assunzione di 2 posti di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato. Le domande di candidatura dovranno essere presentate entro il 6 febbraio. I due futuri nuovi dipendenti presteranno servizio agli uffici lavori pubblici e manutenzioni. L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online del Comune di Coriano e sul sito Internet www.comune.coriano.rn.it nella sezione ‘bandi di concorso’ con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della prima prova. La selezione avverrà entro il mese di febbraio tramite due prove, una scritta ed una orale. A fine anno seguiranno ulteriori 2 nuove assunzioni dopo gli ingressi in Comune di altri nove dipendenti nel 2023 per un totale di una sessantina di dipendenti comunali. "A ridosso delle festività natalizie avevamo annunciato il potenziamento e il ricambio dell’organico – afferma il sindaco Gianluca Ugolini –. Un impegno e una programmazione cadenzata, portata avanti in maniera certosina, accompagnata da una costante attività formativa che, per il solo 2023, ha permesso il riconoscimento del passaggio di carriera a 10 dipendenti. Dall’ingresso di nuove leve al potenziamento di uffici dedicati per intercettare risorse da fondi Pnrr, bandi e gare, la macchina comunale lavora senza sosta. Sorprende la disinformazione della minoranza anche in riferimento alla presunta mancata copertura di responsabili d’area, al contrario pienamente garantita. I bandi Pnrr? Abbiamo ottenuto circa 3 milioni di euro tra fondi Pnrr, statali e regionali".