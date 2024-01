Coriano non dimentica: ecco tutte le iniziative

Racconti dai lager e i carnefici del Duce. Coriano rivive il Giorno della memoria attraverso due iniziative. Sabato in occasione del 79esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e per ricordare le vittime dell’Olocausto, alle 17,45 la sala Isotta ospiterà l’iniziativa di Anpi Fratelli Ciavatti ‘I carnefici del Duce’ con Eric Gobetti, storico e autore del libro da cui prende il nome l’iniziativa. In serata a seguire alle 21.15 al teatro CorTe la compagnia Fratelli di Taglia presenterà lo spettacolo ‘Amore senza vocabolario’ Racconti del Lager 1943-1945 di Luigi Maria Pagliarani, conosciuto anche come Gino Pagliarani per la regia di Giovanni Ferma e Marina Signorini, con le voci narranti di Patrizia Signorini e Daniele Dainelli e accompagnamento musicale.

Lo spettacolo racconta la drammatica esperienza dell’autore nei lager, il ricordo delle umiliazioni inflitte dai soldati tedeschi e la dura sopravvivenza che si mescolano con la speranza e un amore nato da un gioco di sguardi, rapito, inseguito e mai raggiunto. Un amore senza dialogo tra un ragazzo italiano e una ragazza russa che condividono lo stesso destino.