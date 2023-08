Correvano su moto ’truccate’: strage di multe

Impennate, sgasate, folli corse a bordo di motorini truccati che di ‘legale’ hanno – molto spesso – poco o nulla. Un problema di vecchia data per i residenti del centro di Novafeltria, costretti nelle sere d’estate a fare i conti con i rumori molesti causati da gruppi di giovani e giovanissimi ‘motorizzati’ che percorrono le strade del paese come se fossero un circuito. Come già è accaduto in passato, i baby centauri che nelle scorse settimane avevano imperversato nel centro urbano sono finiti di nuovo nel mirino dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. Durante l’ultimo fine settimana i militari hanno eseguito dei controlli ad hoc a seguito delle segnalazioni ricevute da parte dei residenti stanchi del baccano causato dai motorini. Dieci in tutto le multe elevate dai carabinieri nei confronti di altrettanti ragazzi, sorpresi alla guida di scooter elaborati.

Quello appena trascorso è stato un weekend di intenso lavoro per i carabinieri, impegnati soprattutto nel garantire la sicurezza delle strade della Valmarecchia con posti di blocco lungo le principale arterie del territorio. Complessivamente durante il fine settimana sono stati 52 i veicoli fermati dai militari e sottoposti ad accertamenti, e 75 le persone identificate e controllate. Controlli anche negli esercizi pubblici: 6 i locali nei quali sono stati effettuati dei sopralluoghi.

Riflettori puntati anche su altre tipologie di reati, a cominciare dal contrasto allo spaccio di droga. Un 21enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 1,2 grammi di cocaina e un grammo di hashish. La droga è stata sequestrata dai carabinieri.