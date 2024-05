Costantini confermato alla Vis

Fabrizio Costantini sarà l’allenatore della Vis Novafeltria anche la prossima stagione. Una conferma abbastanza scontata con la salvezza, via playout, conquistata al termine della stagione. Che ha fatto sì, con l’obiettivo raggiunto in tasca, che l’accordo da trovare fosse piuttosto semplice. Così, l’ex tecnico della Nazionale di San Marino, arrivato sulla panchina della Vis in corsa, proseguirà l’avventura in Valmarecchia. Ma questa volta partendo dalla preparazione estiva e con un ruolo non di secondo piano anche per quel che riguarda le scelte di mercato. "Novafeltria è una piazza importante – sottolinea il confermato Costantini – e ha quel plus di essere una famiglia allargata: dirigenti, giocatori, tifosi. È un posto come pochi. Mi hanno fatto sentire a casa. E penso di aver fatto abbastanza bene anche grazie all’ambiente che ho trovato".