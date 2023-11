Covid, superati i 200mila casi. Ma il virus non fa più paura

Con gli ultimi contagi rilevati sono saliti a più di 200mila casi di Covid registrati a Rimini dall’inizio della pandemia. Il ’muro’ dei 200mila contagi è stato abbattuto nella giornata di lunedì, quando sono stati rilevati dai sanitari altri 57 casi, che hanno portato a 200.034 quelli totali da inizio pandemia. Da settembre a oggi nel Riminese si viaggia a una media di oltre 30 contagi al giorno. Naturalmente i casi di contagio sono molti di più, ma per effetto delle nuove regole del tracciamento tanti non vengono più rilevati.

Quelli che ’entrano’ nel bollettino giornaliero sono soprattutto i casi di persone che arrivano al Pronto soccorso, quasi sempre a causa di altre patologie, di pazienti già ricoverati in ospedale, di anziani ospiti nelle case di riposo e sottoposti agli screening periodici. Attualmente a Rimini c’è un solo ricoverato con il Covid in terapia intensiva.

"In ospedale la situazione oggi è assolutamente sotto controllo – conferma Francesca Raggi (foto) la direttrice dell’Infermi di Rimini – Il Covid viene trattato come una normale infezione, i casi di malati gravi sono sempre meno". Sono in crescita, invece, i pazienti costretti al ricovero per l’influenza stagionale.

Per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid, Rimini mantiene saldamenta la maglia nera in Romagna. Delle circa 7mila somministrazioni che risultavano fatte fino a metà novembre, soltanto 1.786 sono state eseguite nella nostra provincia: quasi la metà di quelle efffettuate a Ravenna (3.055), e nettamente inferiori anche rispetto a quelle di Forlì-Cesena (2.216).