Crepe e alberi pericolanti: paura lungo via Massani

Uno è già caduto, sul campo di tamburello: per fortuna non ha causato gravi conseguenze. Ma ora è in corso il monitoraggio su tutti gli alberi lungo via Massani, dopo che uno è crollato in seguito all’ondata di maltempo che ha flagellato tutta la Romagna. "Abbiamo avviato – spiega l’amministrazione di Santarcangelo – la verifica straordinaria sulla stabilità di tutti gli alberi presenti nello stesso tratto di via Massani affacciati sullo Sferisterio". Per questo motivo "nell’ambito degli interventi per i primi ripristini in seguito del maltempo sono già stati stanziati 5mila euro a disposizione dei servizi tecnici comunali, che stanno predisponendo un progetto di monitoraggio sulla stabilità dei pini e anche di sistemazione del parapetto esistente". Una volta ultimato il progetto, l’incarico sarà affidato "a un’impresa specializzata, che effettuerà prove di trazione meccanica sui pini per verificare la resistenza dei tronchi alle sollecitazioni". Una procedura già effettuata in precedenza su altri alberti di Santarcangelo.

Del pino caduto invece non c’è più traccia allo Sferisterio, grazie anche ai ragazzi dell’associazione del tamburello di Santarcangelo ’Lorenzo Amati’. Le operazioni di rimozione del pino caduto – che avevano richiesto la chiusura temporanea di via Pio Massani nel tratto compreso tra le due intersezioni con Contrada dei Nobili – erano state effettuate dagli operatori da Anthea il 17 maggio. Poi, nei giorni successivi, i giocatori della squadra insieme a un residente si sono adoperati per ripulire lo Sferisterio dai resti del pino caduto la settimana precedente, in modo da poter tornare a utilizzare più velocemente il campo da gioco. Martedì "abbiamo lavorato fino tardi – raccontano dall’associazione ’Lorenzo Amati – per cercare di sistemare il campo e poterci tornare a giocare così il più velocemente possibile. Quando si dice passione per qualcosa.. Grazie a tutti burdel".

Ma non ci sono solo i pini a preoccupare i residenti di via Massani. Da tempo è iniziato il monitoraggio delle mura dello Sferisterio e della via, dopo le nuove crepe scoperte in alcune case, lungo la strada e sulla stessa parete del tamburello. Per effettuare i controlli sono stati installati alcuni fessurimetri. "I primi dati – riferiscono dal Comune – hanno dato esiti confortanti. I nuovi dati, che consentiranno di valutare anche eventuali effetti causati dal maltempo, sono già stati consegnati all’Agenzia regionale per la protezione civile: siamo in attesa degli esiti".