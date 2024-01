Croce Rossa, pacchi e prodotti alimentari saranno distribuiti a chi ne ha più bisogno

In numerose case, uffici e studi professionali a fine feste avanzano tanti pacchi con prodotti alimentari, talmente abbondanti che spesso non si riescono a consumare in tempo e scadono. A porre rimedio a questo spreco a Riccione è la locale sezione della Cri (Croce rossa italiana), che lancia un appello, invitando chi ha dolci o altri generi alimentari in eccesso, a portarli nella sede in Corso Fratelli Cervi, 226. Ne parla la volontaria Nena Benelli: "Intendiamo distribuire il troppo a chi ha poco. Anche se l’Epifania è passata, chi desidera donare quanto non riesce a consumare, può portarlo da noi ogni giorno dalle 9 alle 12. Altrimenti, se avvisati tramite mail, info@cririccione.it , o telefono, 0541.605253, andremo noi a ritirare i prodotti a domicilio".

ni. co.