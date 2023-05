Crolla scala Malagola. E oggi alcune scuole restano chiuse

Crolla scala Malagola in Citta, evacuate due persone, funivia chiusa per tutta la mattina e tanti allagamenti. Situazione critica anche a San Marino dove ieri le scuole sono rimaste aperte, ma oggi resteranno in parte chiuse. Infatti, la segreteria di Stato all’Istruzione ha comunicato, a causa dell’inagibilità di alcuni locali in numerosi plessi, la chiusura delle scuole elementari, dell’infanzia e degli asili nido. Il personale docente e non docente resta invece in servizio. Regolarmente in classe, invece, gli studenti di medie e superiori. Nella giornata di ieri gli uomini della Protezione civile sammarinese hanno risposto a decine e decine di chiamate. Hanno anche disposto l’evacuazione di due persone che vivono in una casa con accesso proprio da scala Malagola, già pericolante e ieri crollata a causa della pioggia. Situazione diffile nella zona di Fondo Rio a Dogana e allagamenti a Ponte Mellini, stessa situazione in zona Marano e alla Baldasserona. A causa delle forti raffiche di vento la funivia è stata chiusa per l’intera mattinata: ha riaperto poi intorno all’ora di pranzo.