Cronisti in classe: i premi. L’istituto comprensivo di San Giovanni vince la sfida tra baby-reporter

Da 18 anni in prima linea per scovare i nuovi cronisti del futuro. Si è tenuta ieri la premiazione di ‘Cronisti in classe 2024’, il campionato di giornalismo organizzato da il Resto del Carlino Rimini, che a livello nazionale è giunto alla sua 22a edizione. Nella sede Sgr di Rimini la delegazione composta da sponsor, giornalisti e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha accolto le 7 scuole medie partecipanti: Bertola di Rimini, Franchini di Santarcangelo, IC Misano, IC Olivieri di Pennabilli, IC Panzini di Bellaria, Santa Filomena di San Giovanni in Marignano e IC San Giovanni in Marignano. "Questi progetti hanno un reale valore educativo – dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – Rispetto a quando avevo l’età di questi ragazzi, le cose sono molto cambiate, anche per il mondo dell’informazione. È diventato tutto più diretto, rapido, veloce. E spesso si corre il rischio di non verificare ciò che si legge o si ascolta. Scuola e giornalismo sono simili: entrambi non si fermano mai davanti alle apparenze. Per comunicare bisogna osservare, approfondire e verificare".

Presenti alla cerimonia anche gli sponsor di questa edizione: Gruppo Sgr e Banca Malatestiana. In cinque mesi di attività, i ragazzi hanno prodotto ben 112 articoli, da febbraio a maggio, pubblicati settimanalmente sulle pagine del quotidiano. "Ringraziamo tutti i docenti e gli insegnanti per l’impegno messo in questa avventura – l’istantanea della redazione del Carlino Rimini – I ragazzi sono stati bravissimi anche nella scelta degli argomenti trattati. È stato sorprendente leggerli". Al primo posto è arrivato l’IC San Giovanni in Marignano con l’articolo ‘Ragazzi multitasking ma disattenti’. Motivazione della giuria: "Splendida inchiesta per raccontare ai coetanei i rischi legati all’uso delle tecnologie e di dipendenza da smartphone". Al secondo posto, l’IC di Pennabilli con ‘Betty Boop come simbolo di libertà’, con il commento della giuria: "Articolo molto originale. Attraverso il mondo dei cartoni animati, i ragazzi hanno raccontato il tema del rispetto e della parità di genere". Terzoclassificato l’IC Bellaria Igea Marina con ‘La nostra prof pellegrina a Santiago’. "Il mestiere del giornalista è raccontare non solo fatti di cronaca ma anche reportage di viaggio _ spiega la giuria _ Il giornalismo turistico offre opportunità di conoscenza e crescita". Premio della critica è andato all’IC Misano con ‘Tomassino, il dominatore del cielo’ per aver svolto "un’interessante intervista su un tema non scontato e una professione molto particolare". Conclude Carlo Cavriani, capocronista della redazione del Carlino Rimini: "Spero che possiate appassionarvi come me al mondo del giornalismo, grazie anche ai vostri insegnanti. Serve passione per diventare cronista, serve coraggio nel dire anche le cose che danno fastidio, serve spirito etico. Spero che qualcuno di voi bussi alla nostra porta per entrare nella nostra squadra".

Rita Celli