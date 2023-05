Da 65 anni fa la storia di via Dante Premiata la bigiotteria Sabbiarosa

Sabbiarosa storico negozio di esclusiva bigiotteria da ieri è bottega storica. La prima licenza conservata negli archivi comunali risale al 1964 ma la sua storia parte dl 1958. A consegnare l’ambito riconoscimento ieri è stata la sindaca Daniela Angelini con Alfredo Rastelli della Confcommercio Riccione. A imbastire la storia del negozio per alcuni decenni è stata Rosalba Capaccioli che nel negozio stagionale, al nmero 33 di viale Dante, vendeva anche oggettistica per casa. Nel tempo la titolare col marito Corrado Maltagliati si è specializzata in bigiotteria, tenendo aperto tutto l’anno. Poi, nel 1995, la scelta di trasferirsi a pochi metri, sempre in viale Dante, ma al civico 76, sogno che la Capaccioli non riesce a vedere realizzato, perché muore prima del trasloco. A breve l’attività viene da Roberto Coppola che con la moglie Viola, figlia di Rosalba, e la loro giovane Irene portano tuttora avanti l’attività artigianale, sempre più all’avanguardia. Il locale nel tempo ha subito delle trasformazioni, mantenendo però alcune caratteristiche originarie, come un banco dove sono custoditi i monili vintage della Capaccioli. "Questo riconoscimento è ancora più bello perché inaspettato" commenta Coppola nel ringraziare. "A Sabbiarosa – rimarca la sindaca – va riconosciuta la capacità di saper fare un mestiere e saperlo tramandare".

Nives Concolino