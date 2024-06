Da Cicerone a Flaubert nella seconda prova. Da lunedì mattina si parte con gli orali

Da Cicerone a Siegfried Sassoon. Ma anche investimenti e i finanziamenti necessari a garantire la sostenibilità economica e sociale di una azienda operante nel settore automotive e lo studio di funzione. Hanno chiuso il conto con le prove scritte ieri gli 88 studenti della scuola secondaria superiore di San Marino alle prese con l’esame di maturità. Prova specifica per ciascun indirizzo, quella di ieri. Con gli studenti del liceo classico alle prese con ’L’elogio della parola’ e due grandi oratori classici: Isocrate e Cicerone. I candidati del liceo linguistico hanno svolto due tracce a scelta tra inglese, francese e tedesco. Con possibilità di spaziare dal poeta inglese Siegfried Sassoon alla Madame Bovary dello scrittore francese Gustave Flaubert. Fino a Bernhard Schlink e la sua opera incentrata sul senso di colpa delle generazioni di tedeschi nati dopo la caduta del nazismo, che devono confrontarsi con i crimini commessi dai loro genitori. Agli studenti del liceo scientifico è spettato un classico: la prova di matematica. Due problemi articolati, incentrati sullo studio di funzione, e otto quesiti brevi. Argomenti principali della prova, il calcolo integrale e il calcolo differenziale. Per i maturandi del liceo economico aziendale seconda prova con tema centrale gli investimenti e i finanziamenti per garantire la sostenibilità economica e sociale di un’azienda operante nel settore automotive, nonché la contabilità gestionale a supporto delle decisioni strategiche aziendali. Da lunedì via agli orali.