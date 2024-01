"Da diverso tempo penso a questa gara a cui teniamo molto"

"Da diverso tempo ho questa partita in testa, speriamo di dare una grande gioia ai nostri tifosi". Ci pensa eccome alla Coppa Italia, Cristiano Lucarelli. Proprio come Emanuele Troise. "Stiamo bene – dice l’allenatore del Catania alla vigilia – e siamo consapevoli dell’importanza di questa partita e di questa competizione. Ho visto un gruppo disponibile e molto carico". Focus sui biancorossi. "Il Rimini è una squadra di grande gamba, tatticamente fa cose interessanti: quando ha la palla propone un 4-2-3-1, in non possesso uno dei due mediani arretra sulla linea dei difensori e si difende a cinque, con il trequartista che va accanto all’altro mediano. Quindi difende con un 5-4-1 e attacca col 4-2-3-1. Li abbiamo visti dal vivo e in video, mi hanno colpito per la grande intensità e per la pressione e le riaggressioni che riescono a fare".