Da San Marino partono le sfide per il futuro

Gli oltre 200 delegati a San Marino per il Global Summit chiudono con due sfide: inclusione e lotta alle fake news. I delegati di Comitati nazionali di etica provenienti da 60 Paesi del mondo si sono dati appuntamento sul Titano mercoledì scorso per affrontare temi divisi secondo le quattro tematiche prescelte (la preparazione alle crisi in tempi di scarsità di risorse, l’inclusione delle persone con disabilità e dei gruppi vulnerabili, l’accesso equo alle terapie innovative e la promozione della corretta comunicazione e della fiducia nella scienza e nelle istituzione anche in tempi di crisi) attraverso sessioni plenarie e sessioni parallele che hanno visto alternarsi speaker delle maggiori istituzioni mondiali e i delegati. Nell’ultimo giorno di lavori, le delegazioni, suddivise per macroaree geografiche, hanno potuto trarre un bilancio delle tematiche effettuate e individuare le modalità per applicare i risultati delle riflessioni nelle rispettive società. Inoltre, sono emerse le proposte sulle problematiche bioetiche che dovranno essere affrontate nel prossimo Global Summit che si terrà nel 2026 in Bangladesh.