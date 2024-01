Da tutta Italia per l’addio a Gualtieri

Stanno arrivando persone da tutta d’Italia e anche dall’estero a Talamello per l’ultimo saluto al pittore Fernando Gualtieri. L’artista è scomparso lo scorso 10 gennaio nella sua casa a Parigi, all’eetà di 104 anni. Le sue spoglie sono da ieri nel museo di Talamello, Lo splendore del reale, dedicato a lui dal 2002. E l’omaggio pubblico andrà avanti anche oggi dalle 15 alle 18, sempre nel museo. Qui è presente anche un libro per le condoglianze, dove tutti coloro che lo desiderano possono lasciare dei pensieri in ricordo dell’artista. Gualtieri era uno dei cittadini più famosi di Talamello. Collezionisti e estimatori provenienti da tutto il mondo hanno seguito per decenni la storia di questo pittore, che si è svolta sullo sfondo degli avvenimenti che hanno fatto tremare il mondo intero, dall’avvento del fascismo alla Seconda guerra mondiale. La pittura di Gualtieri è cresciuta assieme alla ricostruzione delle città Rimini, Parigi e Londra. La maggior parte delle sue opere sono oggi custodite a Talamello, il paese al quale il maestro era particolarmente legato, nei locali dell’ex teatro Amintore Galli, già chiesa medioevale. Qui sono riunite più di 50 opere donate al Comune dall’artista. Gualtieri è stato riconosciuto dalla critica come "il maestro dello splendore del reale" che rappresentava nelle sue opere con ricchi broccati, velluti preziosi, ricami iperrealisti. Era molto apprezzato non solo in Italia e in Europa, ma anche in America e perfino in Cina e Giappone. I funerali di Gualtieri si svolgeranno nella chiesa di Talamello domani alle 15.