Dai banchi di scuola a quelli del Consiglio. Studenti alle prese con le Istanze d’Arengo

Si sono seduti sui banchi del Consiglio grande e generale e hanno presentato le proprie Istanze D’Arengo. ’I giovani vivolo le istituizioni’ sul Titano. Una giornata speciale, quella di ieri, per gli studenti delle classi V delle scuole elementari di Borgo Maggiore, Domagnano, San Marino, Cà Ragni, Dogana, Falciano, Serravalle, accompagnati a Palazzo Pubblico dagli insegnanti. L’evento, il primo di una lunga serie, nasce da un’idea dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. In aula simulata la presentazione, da parte di rappresentanti degli studenti, di 11 Istanze d’Arengo. Tutte caratterizzate dalla finalità di interesse pubblico, sono state di differente natura: dalla valorizzazione del patrimonio storico identitario e di luoghi dedicati alla socialità, alla tutela dell’ambiente, la conservazione di risorse primarie, l’importanza della cultura, il rispetto per l’ambiente e per gli animali, la rilevanza della parte ricreativa, della salute, la sensibilità alle barriere architettoniche.