Dal Comune 103 milioni alle aziende

Il Comune di Rimini paga alle aziende private 103 milioni di euro. Il dato è riferito ai primi otto mesi di quest’anno. A beneficiare dei pagamenti dell’amministrazione sono state 998 aziende. Oltre all’ammontare dei pagamenti saldati dall’ente, c’è la tempistica ad accorciarsi. Infatti se nel 2017 il Comune di Rimini pagava i fornitori 4 giorni dopo la scadenza del trentesimo giorno utile, negli ultimi sei mesi i tempi per essere pagati dall’ente pubblico si sono ridotti a meno di 27 giorni. Per l’esattezza il valore è di 3,48 giorno in meno rispetto alla scadenza mensile. "Saper rispettare gli impegni con le imprese - commenta l’assessore alle Attività economiche e al Bilancio Juri Magrini (foto) – oltre ad essere un indicatore importante della generale solidità economica dell’ente, rappresenta un fattore determinante in una fase particolarmente delicata. In questi tempi di alta inflazione e di aumento dei tassi di interesse, pagare in anticipo i propri fornitori è un modo indiretto ma efficace per andare incontro alle difficoltà di imprese creditrici, potendo immettere liquidità importante alle aziende". I pagamenti delle fatture da parte della Pubbliche amministrazioni sono regolati da una direttiva del Parlamento europeo del 2011. "Sulla base dell’indice tempestività dei pagamenti ogni ente locale avrebbe al massimo 30 giorni di tempo per liquidare quanto dovuto a un proprio fornitore, che sia un’impresa o qualsiasi altra realtà che fornisce beni e servizi. Per il Comune di Rimini questo indice virtuoso ci colloca tra gli enti più tempestivi a livello nazionale. Infaatti alla data di oggi abbiamo potuto corrispondere nel 2023 pagamenti alle imprese per oltre 103 milioni di euro a favore di 998 attività imprenditoriali".