Dal porto al salotto, decollano le grandi opere

Un ponte sul porto canale e la rigenerazione di viale Bellini, mentre in ‘salotto’ cambia tutto: più verde, nuova pavimentazione, arredi e una dotazione tecnologica per farne una culla per eventi e spettacoli all’aperto. Per l’assessore all’Urbanistica, Chiristian Andruccioli, non è un libro dei sogni "ma operazioni che vedremo partire già quest’anno". Il Partito democratico ha tenuto alla vigilia di Pasqua una direzione per fare il punto sui grandi progetti che interessano la città.

Partiamo dal porto dove in queste settimane sta prendendo corpo la riqualificazione del tratto di viale Bellini con le nuove banchine, ciclabili, sedute e verde nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale Dante. "Questo intervento procede, ma nel frattempo ci siamo mossi per dare continuità all’intervento. Seguirà entro l’anno il tratto compreso tra viale Dante e il ponte ferroviario. In viale Bellini e in viale Parini verranno rivisti gli spazi. La ciclabile sarà spostata in viale Bellini, dando continuità a quella che sta nascendo oggi nel primo tratto. In viale Parini rimarrà il passaggio pedonale che cambierà con una rivisitazione degli spazi e più verde". Intanto si progettano gli interventi, già finanziati dalla Regione, per l’asta fluviale fino ad arrivare ai laghetti Arcobaleno, mentre nella zona delle darsene "stiamo studiano l’eventualità di ampliare quella di levante, ma prima dovranno esprimersi gli organi competenti. Negli spazi restanti stiamo lavorando con gli operatori per una rigenerazione complessiva. In piazzale De Gasperi, davanti al Cavalluccio Marino, vogliamo creare una grande piazza pubblica con giochi d’acqua spostando i parcheggi in un interrato da realizzare. Poi vorremmo dare continuità alla ciclabile con un ponte che attraversi il canale. Importante saranno anche i lavori al Savioli che comprendono la riqualificazione dell’area antistante".

A muoversi è anche la progettazione "del futuro viale Ceccarini. Va avanti e ritengo che già entro l’anno potremo vedere i primi interventi. In questo momento ci stiamo concentrando nell’area che comprende il viale Ceccarini, vale Corridoni, viale Virgilio e il viale Dante fino a piazzale Ceccarini. Sarà una riqualificazione complessiva degli arredi, della pavimentazione, con una particolare attenzione al verde perché il progetto si inserisce nella logica della ‘città giardino’. Il progetto c’è ed entro la prossima settimana cominceremo a presentarlo alla maggioranza e successivamente alle associazioni di categoria a cui chiederemo consigli per integrarlo. Sarà molto importante anche la parte tecnologica che farà dell’isola pedonale attuale un luogo dove nascono situazioni ed eventi. La riqualificazione non si fermerà qui ma arriverà fino al porto procedendo per step".

Ruspe in marcia anche nella zona sud dove il Comune ha già ottenuto dalla Regione le risorse per procedere con la nuova pista ciclabile in viale Torino. "Anche qui stiamo progettando l’intero tratto del lungomare da piazzale Marinai d’Italia al confine con Misano, oltre al progetto già considerato".

